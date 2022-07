Supercoppa Serie B, la Pallacanestro Viola affronterà Ragusa dell’ex Franco Gaetano

18 Luglio 2022 17:04

Prima uscita stagionale per la Pallacanestro Viola: i neroarancio affronteranno nel primo turno di Supercoppa la Virtus Ragusa dell’ex Franco Gaetano

Neanche il tempo di dirsi addio che Franco Gaetano e la Pallacanestro Viola saranno subito avversari. Diramato il primo turno della Supercoppa di Serie B che vedrà la formazione neroarancio affrontare la Virtus Ragusa che, nelle ultime ore, ha messo nero su bianco la firma di “Magic Frank”. Esordio previsto l’11 settembre.

FORMULA

Viene formato un tabellone di 64 squadre che disputano 4 turni ad eliminazione diretta. La squadra con migliore posizione, in riferimento alla stagione 2021/22, gioca ogni turno in casa.

CALENDARIO

Le date di svolgimento della fase di qualificazione sono domenica 11 (trentaduesimi di finale), mercoledì 14 (sedicesimi di finale), domenica 18 (ottavi di finale) e mercoledì 21 settembre (quarti di finale). Le date vanno intese come “non oltre”: è data facoltà alle squadre, in accordo tra loro, ed entro il 2 settembre, di anticipare la data di svolgimento degli incontri. Final Four: sabato 24 e domenica 25 settembre.