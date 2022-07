Slalom sul raccordo a 290 km/h con diretta social: muore un 22enne | VIDEO SHOCK

23 Luglio 2022 11:25

Rimasti feriti l’amico che era con lui e una ragazza incinta, inizialmente rimasti intrappolati nella vettura e liberati dai vigili del fuoco. Entrambi non sono in pericolo di vita

Immagini agghiaccianti giungono da Roma all’interno di alcuni video che raccontano la morte di un 22enne di origini rom. Il giovane ha ripreso per una diretta social la corsa folle sul Grande Raccordo Anulare della Capitale mentre sfrecciava a quasi 300 km/h con la sua Audi R8. Sono invece rimasti feriti l’amico che era con lui e una ragazza incinta, inizialmente rimasti intrappolati nella vettura e liberati dai vigili del fuoco. Lo schianto è terminato nel peggiore modo possibile: come si vede dalle immagini, la vettura lanciata al massimo della velocità, ha sbattuto violentemente contro le barriere new jersey. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.

Il 22enne è morto dopo l’arrivo al Policlinico di Tor Vergata. Sulla vicenda sta adesso indaga la Polizia di Stato e non si esclude che l’auto avesse ingaggiato una gara con un’altra vettura poi però fuggita dopo il tragico incidente. Nel video, oltre a vedere l’auto che sorpassa a destra e a sinistra, mettendo al rischio la vita anche di altri guidatori, si sente musica a tutta volume e i ragazzi cantare fino all’impatto. Di seguito il video dalle forti immagini postato da Matteo Salvini.