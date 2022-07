Stromboli: successo per il “viaggio musicale” di scuola in mezzo al mare

17 Luglio 2022 18:15

L’Associazione “Scuola in mezzo al Mare” di Stromboli con il patrocinio del Comune di Lipari, ha proposto nei giorni 14 e 15 Luglio due recitals per Tuba

L’Associazione “Scuola in mezzo al Mare” di Stromboli con il patrocinio del Comune di Lipari, ha proposto nei giorni 14 e 15 Luglio due recitals per Tuba, tenuti dal concertista Gianmario Strappati, Ambasciatore di Missioni Don Bosco per la Musica nel Mondo e docente presso il Conservatorio G. Verdi di Ravenna. Il Presidente Dott. ssa Carolina Barnao promotrice degli eventi tenuti presso la “Biblioteca Aimee Carmoz” e nel “Giardino della Libreria sull’Isola” a Stromboli, ha espresso grande soddisfazione per l’ottima partecipazione di pubblico. Un interessante “Viaggio Musicale dal Barocco al Contemporaneo” quello proposto dal concertista Gianmario Strappati, con autori quali: A. Marcello, W. A. Mozart, J. Brahms, G. Rossini, Alan Holley (Australia), Fidel Aguilar Martinez (Nicaragua), Mauro De Federicis (Italia) ed altri. I numerosi partecipanti (molti dei quali giovani) hanno rivolto a Gianmario numerose domande sul suo strumento, sulla musica e sul percorso artistico. Due iniziative davvero straordinarie quelle proposte da “Scuola in mezzo al Mare” di Stromboli, che hanno saputo coniugare la grande musica classica con il patrimonio umano, artistico, sociale e culturale del luogo.