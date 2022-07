Sport: riforma Vezzali, avviato iter approvazione correttivo per lavoro sportivo

7 Luglio 2022 19:24

Roma, 7 lug. – (Adnkronos) – E’ stato avviato l’iter di approvazione del correttivo della riforma del lavoro sportivo, fortemente voluta dal sottosegretario allo sport Valentina Vezzali: Il lavoro per addivenire alla riforma è stato portato avanti dalla stessa Vezzali con i suoi uffici, mentre il Ministro del lavoro Andrea Orlando che ne è stato coproponente, si è adoperato per la parte di proprio interesse. L’ex campionessa di fioretto si è detta ‘molto soddisfatta”, per ‘avvio dell’iter che porterà all’approvazione di ‘una riforma epocale per il mondo dello sport”, e che ‘era attesa da moltissimo tempo”. Il provvedimento è stato approvato tempestivamente dal presidente Draghi e dal Consiglio dei Ministri ed ora sarà avviato subito il confronto con le regioni e il lavoro nelle commissioni parlamentari.