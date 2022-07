27 Luglio 2022 09:24

Sport e disabilità, domani presentazione del progetto “includi Calabria” con gli assessori Princi e Minasi

Sarà presentato domani, giovedì 28 luglio, alle ore 11.00, nella sala oro della Cittadella regionale di Catanzaro, il progetto “Includi Calabria”, a cura degli Assessorati alle Politiche sociali ed allo Sport della Regione Calabria. Alla presenza dei rappresentanti delle Federazioni sportive, a presentare il progetto in conferenza stampa interverranno il VicePresidente della Regione con delega anche allo Sport, Giusi Princi, l’Assessore regionale alle Politiche sociali, Tilde Minasi, ed il Direttore generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, Roberto Cosentino. Nell’ambito di “Includi Calabria” verrà illustrata la pubblicazione in pre-informazione dell’avviso pubblico per la concessione di contributi in sostegno dell’attività sportiva delle persone con disabilità.

Ulteriori dettagli verranno resi noti nel corso della conferenza stampa.