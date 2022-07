Acquisto casa in Calabria, il sondaggio: in crescita l’abitazione vacanza, ma si investe meno | GRAFICI

6 Luglio 2022 13:58

L’analisi socio-demografica di acquirenti e venditori di case in Calabria, differenziando per età, tipologie e province

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive in Calabria nel 2021.

Il 69,3% delle compravendite ha riguardato l’abitazione principale, il 18,0% gli acquisti per investimento e nel 12,7% dei casi si è trattato di acquisti di case vacanza. Per quanto riguarda i proprietari nel 42,5% dei casi hanno venduto per reperire liquidita, nel 36,9% dei casi per migliorare la qualità abitativa e nel 20,7% dei casi per trasferirsi in un altro quartiere oppure in un’altra città. In Calabria il 74,3% degli acquirenti sono coppie e famiglie, mentre nel 25,7% dei casi si tratta di single. Nel 31,4% dei casi ad acquistare sono persone con un’età compresa tra 35 e 44 anni, seguiti da acquirenti con un’età compresa tra 45 e 54 anni (23,7%) e tra 18 e 34 anni (21,9%).

La tipologia più compravenduta in Calabria è il trilocale con il 37,9% delle scelte, seguito dai quattro locali che compongono il 31,5% degli acquisti. Rispetto al 2019 ed al 2020 in Calabria si registra un calo della percentuale di acquisti per investimento, che passano dal 21,6% del 2019 al 18,8 del 2020 all’attuale 18,0%, l’emergenza sanitaria in corso ha infatti determinato una maggiore prudenza su questo tipo di compravendite. Cresce invece la percentuale di acquisti di case vacanza (dall’8,1 % del 2019 al 12,7% del 2021), dopo il primo lockdown infatti si è registrato un mercato delle seconde case particolarmente dinamico. Tra chi vende aumenta la percentuale di chi lo fa per migliorare la qualità abitativa, in molti infatti hanno deciso di cambiare casa in seguito ai periodi forzati di lockdown che hanno messo in evidenza pregi e difetti delle proprie abitazioni. Infine da segnalare un aumento della percentuale di acquisto di soluzioni indipendenti e semindipendenti, nel periodo pre-pandemia si attestava al 12,1%, nel 2020 si è registrato un picco del 17,1%, mentre nel 2021 si assesta al 15,3%.

Entrando nel dettaglio dei capoluoghi calabresi si può notare che nelle diverse città il motivo predominante della compravendita è l’acquisto dell’abitazione principale, in particolare a Cosenza si arriva all’82,5%. Catanzaro spicca per l’alta percentuale di acquisti per investimento che si attesta al 31,0%. Per quanto riguarda il motivo della vendita Cosenza e Catanzaro sono le città con le percentuali più alte di vendite per migliorare la qualità abitativa e per acquistare, quindi, una soluzione migliorativa.

A Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria gli acquirenti più attivi sono quelli con un’età compresa tra 35 e 44 anni, mentre a Catanzaro sono quelli con un’età compresa tra 45 e 54 anni. Cosenza primeggia per presenza di single: compongono il 38,6% del totale degli acquirenti.

Per quanto riguarda le tipologie compravendute a Catanzaro, Cosenza e Crotone prevale il trilocale, mentre a Reggio Calabria al primo posto si piazzano i quattro locali (41,3%).