Siracusano (FI): “tutta Messina sia grata a Scurria, professionalità e grande lavoro per la città”

1 Luglio 2022 11:59

“Ringrazio di cuore – da parlamentare e soprattutto da messinese – Marcello Scurria, che negli ultimi quattro anni ha guidato, con dedizione e con grande senso del dovere, l’Arisme”. Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia. “Tutta la città deve essere grata ad un professionista di qualità che con serietà e determinazione ha ottenuto importanti risultati, contribuendo in modo decisivo all’avvio del percorso di smantellamento delle baraccopoli, di risanamento dei quartieri interessati, e di ricollocamento dei nuclei familiari coinvolti”, rimarca.

Grazie a Scurria per il lavoro svolto in questi anni e auguri per le sfide future”, conclude Siracusano.