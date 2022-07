Misterbianco, il Sindaco Corsaro: “ci candidiamo ad ospitare gli allenamenti del nuovo Catania”

8 Luglio 2022 17:42

La proposta del Sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, che ha aperto l’ufficiale candidatura del Comune ad ospitare gli allenamenti del nuovo Catania prelevato da Ross Pelligra dopo il fallimento

“Oggi abbiamo lanciato una proposta che sta generando entusiasmo: il Comune di Misterbianco si candida a ospitare gli allenamenti del nuovo Catania. La nostra città di ottimi impianti sportivi, curati ogni giorno e dotati di tutti i servizi necessari, in posizione strategica: l’appena rimodernato campo “Valentino Mazzola” e, in alternativa, lo storico “Toruccio La Piana” che potrebbe essere facilmente adeguato per le esigenze della squadra che il gruppo di Ross Pelligra ha promesso di far rinascere”. Così il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro a proposito dell’ipotesi, avanzata oggi sulla stampa locale, di mettere a disposizione della neonata società rossazzurra i campi sportivi della città alle porte di Catania.

“Nostro obiettivo primario – ha proseguito il sindaco Corsaro – è ricreare tutte le condizioni per riportare investimenti e lavoro in città, aprire Misterbianco alle imprese, all’innovazione e allo sviluppo. Ospitare il Catania che rinasce sarebbe un bel volano per l’attrattività del nostro territorio, ecco perché siamo pronti a discuterne con il gruppo Pelligra e la dirigenza che sta per insediarsi. Naturalmente – ha concluso il primo cittadino di Misterbianco – per le società sportive locali non cambierebbe nulla: nel caso i rossazzurri ci scegliessero, nessuno spazio sarà comunque tolto alle nostre squadre”.