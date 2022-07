Siderno, donna cade da un edificio: è in gravi condizioni

5 Luglio 2022 12:29

Necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasportata in ospedale a Reggio Calabria

Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Siderno, in provincia di Reggio Calabria. Una donna ha subito una brutta caduta da un palazzo, sembrerebbe durante un sopralluogo, e avrebbe fatto un volo nel vuoto di alcuni metri prima di sbattere sul suolo. Le condizioni sono apparse subito gravissime e per tentare di salvarla è giunto sul posto l’elisoccorso. Atterrato nel parcheggio del supermercato vicino, la donna è stata trasportata sul luogo dall’ambulanza e spostata sul mezzo aereo. La sfortunata protagonista si trova in questi minuti agli ospedali Riuniti di Reggio Calabria.