Siderno: avviso pubblico per Buoni Spesa Alimentari, TARI e/o servizio idrico integrato e per supporto al pagamento di canoni di locazione

5 Luglio 2022 17:27

Siderno, la comunicazione dell’amministrazione comunale ai cittadini

Il Sindaco, Mariateresa Fragomeni, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Salvatore Pellegrino, informano la cittadinanza che “è stato pubblicato sull’albo pretorio dell’Ente un avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati a richiedere, alternativamente:

Buoni Spesa Alimentari + utenze TARI (Tassa Rifiuti) e/o Servizio Idrico Integrato;

Supporto al pagamento di canoni di locazione.

Il suddetto avviso pubblico è finalizzato all’adozione di misure urgenti di solidarietà e di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento di canoni di locazione, supporto alla spesa alimentare (articolo 53, comma 1, Decreto Legge 73/2021, convertito in Legge 106/2021), nonché per agevolazioni sulle utenze domestiche relative alla TARI e/o al Servizio Idrico Integrato.

L’Avviso, diramato in costanza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, è volto a venire incontro, prioritariamente, ai soggetti esposti agli effetti economici derivanti dall’Emergenza Covid-19 per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali.

Sono beneficiari i nuclei familiari residenti a Siderno più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico che, pertanto, versano in uno stato di necessità temporanea dovuta alle misure restrittive adottate per l’emergenza epidemiologica e sono privi di mezzi economici per assicurare a sé a alla propria famiglia beni di primissima necessità.

E’ possibile presentare l’istanza utilizzando esclusivamente il modello di domanda predisposto dal Comune, reperibile sul sito internet istituzionale, contenente dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica nº 445/2000, mediante consegna presso l’ufficio protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 e il lunedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 oppure all’indirizzo di posta elettronica protocollo@comune.siderno.rc.it unitamente alla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente entro e non oltre le ore 12:00 del 15 Luglio p.v..

Si avvisano i cittadini che, per ricevere un ausilio nella compilazione della domanda, è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali, siti nel Palazzo Municipale e presso la Biblioteca Comunale (sita in via Reggio), nei giorni Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.30.

Per tutte le altre informazioni relative al presente avviso pubblico, è possibile consultarlo, congiuntamente al modello della domanda, nell’albo pretorio e nella sezione News del sito istituzionale del Comune di Siderno al link https://www.comune.siderno.rc.it/it/news/1361986

L’Amministrazione comunale, con il presente avviso, intende garantire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà in un periodo di emergenza senza precedenti storici che continua ad investire la comunità tutta”.