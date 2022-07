L’ex sindaco Siclari torna a Villa San Giovanni, revocato il divieto di dimora: “grazie a tutti, starò ancora tra la gente”

2 Luglio 2022 19:20

L’ex sindaco Siclari torna a Villa San Giovanni, revocato il divieto di dimora: “voglio ringraziare la mia amministrazione che ha resistito anche senza di me per servire la città”

Era stato arrestato il 18 dicembre del 2019, accusato di corruzione e turbativa d’asta e successivamente, il 10 gennaio 2020, gli era stata disposta il divieto di dimora, dopo oltre due anni, quindi, torna a Villa San Giovanni, l’ex sindaco Giovanni Siclari. Lo comunica l’ex primo cittadino, in un lungo messaggio sul proprio profilo facebook: “sono tornato in città e sono molto contento. La mia amministrazione è stata sempre trasparente e ringrazio tutti i membri per aver resistito anche senza di me sino alla fine. Vorrei altresì ringraziare i sindaci che costantemente mi chiamavano, le associazioni, tutti i parroci e le suore”.

“Non posso dimenticare – rimarca- il grande lavoro degli avvocati Nico D’Ascola ed Ettore Squillaci”. “Una cosa è certa: continuerò ad aiutare Villa, starò tra la gente ma dedicherò più tempo alla mia famiglia che ho trascurato per tanti anni”, conclude.