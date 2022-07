Sicilia Vera: tour di Cateno De Luca a Roccalumera, Messina, Sant’Agata di Militello e Milazzo

2 Luglio 2022 18:25

Il primo tour promosso da Sicilia Vera per incontrare uomini e donne pronti a sostenere il progetto politico di Cateno De Luca per la conquista di Palazzo d’Orleans è stato un successo. Alle tappe di Roccalumera, Messina, Sant’Agata di Militello e Milazzo hanno partecipato numerosissimi amministratori locali. Una partecipazione che rappresenta il metro del consenso che ruota attorno a Cateno De Luca e alla strategia che si sta predisponendo per la campagna elettorale. Il leader di Sicilia Vera Cateno De Luca, con la partecipazione del sindaco di Messina Federico Basile, il coordinatore federale on. Danilo Lo giudice e Giuseppe Lombardo presidente di Sicilia Vera hanno illustrato agli amministratori presenti le tappe che porteranno alla liberazione della Sicilia dalla banda bassotti politica.

In tantissimi hanno subito dato la loro adesione. Alla domanda di De Luca“chi c’è al mio fianco in questa battaglia?” la risposta è stata unanime: “eccoci”. Un vero esercito di liberazione pronto a scommettere per raggiungere il risultato De Luca Sindaco di Sicilia. “Abbiamo spiegato ai sindaci, assessori, consiglieri, afferma Cateno De Luca, che il loro contributo scegliendo di candidarsi può contribuire ad un grande progetto di liberazione della Sicilia, che vuole ripartire dai comuni per liberare la nostra Isola. Saremo soli, ma è una scelta. Abbiamo scelto di non scendere a compromessi. Abbiamo già fatto questa esperienza a Messina e abbiamo dimostrato che le nostre scelte sono state vincenti. Il nostro obiettivo è liberare una volta per tutte la Sicilia dalla piaga del mal governo. Per farlo abbiamo bisogno di tutti voi. Ecco perché, ha spiegato De Luca rivolgendosi a tutti i presenti, l’obiettivo è creare liste di testimonianza, trasformando le elezioni regionali in elezioni amministrative seguendo il modello Messina. In questo modo recupereremo quei punti che ci permetteranno di raggiungere un grande traguardo senza alcun ricatto politico. E lo faremo senza aver dovuto fare accordi con nessuno.”

“Quanto è successo a Messina con la mia elezione a sindaco al primo turno, afferma Federico Basile, è la dimostrazione che la nostra strategia funziona. Abbiamo raggiunto un risultato straordinario e lo abbiamo fatto grazie alla partecipazione e alla disponibilità di tutti quei cittadini che hanno creduto in noi. Adesso è il momento di andare avanti e putare più in alto”. “La grande partecipazione di oggi nei nostri quattro incontri della giornata, afferma il presidente di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo, testimonia la grande voglia di partecipazione al progetto De Luca Sindaco di Sicilia. Andare oltre le due liste principali con altre liste, tante quante saranno le richieste, sarà la strategia per eleggere De Luca Sindaco di Sicilia e fare fuori definitivamente la mala politica che ha rubato il futuro ai nostri figli.”

Soddisfazione è stata espressa anche dal deputato Danilo Lo Giudice: “La zona jonica rappresenta il cuore di Sicilia Vera dove tutto è iniziato e che oggi vede tantissimi sindaci e amministratori condividere questo grande progetto. Ecco perché i nostri incontri oggi sono partiti da qui. Tutto ciò grazie all’impegno messo in campo in questi anni, in cui comunque siamo riusciti a dimostrare la capacità di amministrare le nostre comunità. Per questo adesso, conclude Lo Giudice, è il momento di scendere in campo tutti in prima persona per dare il nostro apporto a questo grande progetto che vedrà De Luca Sindaco di Sicilia”.