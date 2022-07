Sicilia: gli eventi per il trentennale della morte di Rita Atria

23 Luglio 2022 22:11

Sicilia, in occasione del trentennale della morte violenta di Rita Atria continua il viaggio alla ricerca di verità e giustizia

“In occasione del trentennale della morte violenta di Rita Atria continua il nostro viaggio alla ricerca di verità e giustizia per la giovane Rita Atria che noi consideriamo la settima Vittima della strage di via d’Amelio. Giuseppe Fava scriveva: “Io ho un concetto etico del giornalismo. Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe essere quella italiana, il giornalismo rappresenti la forza essenziale della società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena la violenza e la criminalità […] Tiene continuamente allerta le forze dell’ordine, sollecita la costante attenzione della giustizia, impone ai politici il buon governo”. Al giornalismo noi aggiungiamo anche il concetto etico della lotta alle mafie”, è quanto scrive in una nota l’Associazione Antimafie Rita Atria.

“Quest’anno l’appuntamento in viale Amelia del 26 luglio sarà contraddistinto: dall’uscita del libro “Io sono Rita” (Marotta&Cafiero editore) “realizzato” da tre donne (Giovanna Cucè, Nadia Furnari e Graziella Proto) il cui compito era quello di raccontare Rita, la più giovane testimone di giustizia, attraverso i documenti. Ne è venuto fuori un libro-inchiesta serio e rigoroso. Etico. Da un esposto, presentato alla competente Procura di Roma, in cui sono confluite le risultanze di questa inchiesta e in cui si chiede la riapertura delle indagini sulla sua morte, firmato dall’Associazione Antimafie Rita Atria e da Anna Maria Rita Atria, sorella di Rita, e sostenuto dalla testata giornalistica ”Le Siciliane”. Due mete raggiunte di rilevante importanza per noi e di cui siamo orgogliosi. Adesso che molta nebbia si è dipanata, aspetteremo fiduciosi che arrivino le risposte sui “dubbi che restano”, conclude la nota.

PROGRAMMA

PARTANNA – TRAPANI

Il 23 luglio Come ogni anno si partirà da Partanna con “Una Rosa per Rita”. Un momento intimo in cui ognuno, davanti a quella tomba, porta i propri vissuti compresi quelli in cui ci si rispecchia nelle parole di Rita.

ROMA

Il 26 luglio saremo a Roma in un evento patrocinato dal comune di Roma e dal Municipio VII di Roma Capitale ci sarà Un evento diviso in due momenti: quello della forza delle inchieste giornalistiche e delle denunce e quello artistico e delle testimonianze.

Saluti Istituzionali

Francesco Laddaga – Presidente Municipio Roma VII

Riccardo Sbordoni – Assessore alla Cultura

Carla Consuelo Fermariello – Consigliera dell’Assemblea Capitolina

Saranno presenti:

Anna Maria Rita Atria – sorella di Rita

Santina Latella e Nadia Furnari – Presidente e Vice dell’Associazione

Giornalisti: Giovanna Cucè, Graziella Proto e Nello Trocchia

Testimoni di Giustizia: Gaetano Saffioti e Ulisse (nome in codice).

Testimonianza di Nicola Corduano – professore di Rita a Roma

Artisti:

Margherita Di Marco – Attrice e regista teatrale – Compagnia dei Merli Bianchi

Susanna Recupero – Soprano

Antonella Serafini – musicista (violino)

Etta Scollo – cantante e compositrice

Fabrizio Varchetta – musicista (chitarra) e compositore