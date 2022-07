Sicilia, De Luca: “incontri tra Calenda e Russo, c’è chi approfitta della frattura nel cdx ma io ne esco agevolato”

7 Luglio 2022 22:18

Le parole dell’ex Sindaco di Messina e candidato alla Presidenza della regione siciliana Cateno De Luca

“C’è in corso l’operazione Quarto Polo. Un’operazione che ha un nome e cognome ben preciso, ovvero Massimo Russo”. Ad affermarlo è il leader di Sicilia Vera e candidato alla Presidenza della regione siciliana Cateno De Luca. “A Roma ci sono stati una serie di incontri tra Calenda e Massimo Russo. In queste ore c’è chi sta lavorando per approfittare della frattura nel centrodestra. Si tenta un’operazione alla Lombardo. Quello che evidentemente stanno sottovalutando, ancora una volta, è che questa mossa finirà per agevolarmi”.