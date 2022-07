Sgarbi: “perché gli italiani vanno al mare in Egitto quando ci sono le spiagge di Sicilia e Calabria?”

11 Luglio 2022 11:14

La riflessione del critico d’arte Vittorio Sgarbi sulle spiagge nostrane, tra cui quelle di Calabria e Sicilia, in un più ampio ragionamento sul perché gli italiani scelgano le mete egiziane (Sharm el-Sheikh)

Vittorio Sgarbi torna a parlare, ancora (e bene), di Calabria. Ma anche di Sicilia e di una buona parte di Sud e delle sue spiagge. Lo fa all’interno di un breve ragionamento social sulle mete turistiche di mare egiziane scelte dagli italiani nonostante lo spettacolo delle acque nostrane. “Leggo – ha scritto il noto critico d’arte – che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché, mi chiedo, un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Sampieri (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli in Sardegna”.

Vittorio Sgarbi nei giorni scorsi è tornato a parlare dei Bronzi e si è anche complimentato con la Regione, nelle persone di Occhiuto e Princi, per il ricco programma organizzato e presentato a Roma per celebrare il 50° anniversario del ritrovamento delle due statue.