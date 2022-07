Serie D: mister Ciccio Cozza torna sulla panchina del San Luca

18 Luglio 2022 12:39

La nota ufficiale della società che comunica la firma del nuovo allenatore per la stagione 2022/2023

Gradito ritorno in casa San Luca, il tecnico Francesco Cozza è il nuovo allenatore. Dopo il raggiungimento di un accordo verbale nelle scorse settimane, oggi è arrivata anche la tanto desiderata firma sul contratto che lo legherà ai colori giallorossi per la stagione di Serie D 2022/2023. Per il tecnico calabrese, come detto in precedenza, non si tratta di una prima esperienza nella Locride: aveva infatti già guidato il club nella stagione 20/21. Tra le altre esperienze, nella sua carriera da allenatore, Cozza ha avuto modo di sedere sulle panchine di Catanzaro, Reggina, Pisa, Sicula Leonzio, Taranto, Team Altamura e, come ultima esperienza, Biancavilla.

“Felicissimi e orgogliosi del suo ritorno, auguriamo al mister buon lavoro e il raggiungimento di tante soddisfazioni insieme”, si legge nella nota del club. Inoltre, mister Cozza sarà assistito in questa nuova avventura da Pasqualino Canonico, allenatore che l’anno scorso ha condotto il San Luca ad una tranquilla salvezza.