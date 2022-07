Serie B, protagonista ancora Helbiz Live: i nuovi prezzi, come abbonarsi. E la conduttrice quest’anno parla siciliano

6 Luglio 2022 16:29

Helbiz Live è stato fin da subito pioniere sul mercato introducendo per la prima volta un’offerta innovativa unica capace di legare il mondo del calcio, e dell’intrattenimento in generale, a quello della micro-mobilità, grazie alla formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità

Alla presenza del Presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, che lo scorso anno ha tenuto a battesimo questa nuovo progetto, Helbiz Live ha presentato oggi l’intero Campionato di Serie BKT per la prossima stagione: 20 Club e fino a 390 partite a stagione tra regular season, playout e playoff. Un servizio OTT fruibile attraverso tutti i dispositivi: smartphone, tablet, PC, Smart TV (Samsung, LG, Android, Apple TV) e Amazon Video. Tutte le partite saranno trasmesse in HD, live, in replica integrale e Highlights.

Helbiz Live è stato fin da subito pioniere sul mercato introducendo per la prima volta un’offerta innovativa unica capace di legare il mondo del calcio, e dell’intrattenimento in generale, a quello della micro-mobilità, grazie alla formula di Abbonamento + Cashback per la mobilità. In funzionamento è semplice: a fronte di un costo mensile di 5,99€ al mese per la visione completa del Campionato di Serie B, 4€ ritorneranno al cliente come credito da utilizzare per la micro-mobilità di Helbiz. Lo stesso meccanismo è valido per l’abbonamento all’intera stagione di Helbiz Live e del Campionato di Serie B: con un abbonamento di 49,99€ all’anno è previsto un Cashback 30€ in credito Helbiz micro-mobilità. Helbiz Live si presenta al mercato con una formula di abbonamenti estremamente competitiva e conveniente per il cliente, con una proposta unica nel panorama italiano e non solo. Inoltre, per i clienti che già posseggono o sottoscriveranno un abbonamento mensile Helbiz Unlimited, che prevede l’utilizzo illimitato dei mezzi Helbiz al costo di 39,99 €, la fruizione di Helbiz Live è inclusa nell’abbonamento senza alcun costo aggiuntivo.

Il palinsesto di Helbiz Live offre anche altri eventi e contenuti, tra cui il grande sport targato US con la MLB e il basket e football della NCAA e la novità assoluta dell’eSkootr Champioship (eSC) il primo campionato mondiale di monopattini elettrici. L’intera stagione dell’eSC sarà trasmessa live su Helbiz Live e i neo-appassionati di questo sport potranno seguire le performance dell’Helbiz Racing Team e dei suoi giovani piloti, accedendo a contenuti speciali ed esclusivi.

L’evento di oggi è stato anche l’occasione per presentare il nuovo volto e conduttrice di Helbiz Live, Chiara Giuffrida. Ventiseienne di origine Siciliana, Chiara è laureata in Lettere e Filosofia all’Università Cattolica di Milano e fin da subito ha iniziato a lavorare per tv e radio nel settore sportivo. La passione per il calcio le appartiene da quando era bambina e non l’ha mai abbandonata, dai tempi in cui il padre la portava allo stadio a vedere le partite del Catania. Ha lavorato per Sportitalia, per TopCalcio24, fino a Radio Nerazzurra per l’Inter. Ha debuttato anche nel mondo televisivo con il reality “Milano Models” su Class Tv nel 2013; “Miss Italia” su La 7 nel 2015 e poi “Colorado” su Italia 1, “Avanti un altro” e “Tiki Taka” su Canale 5. La sua grinta e l’amore per il calcio, la rendono la ragazza perfetta per rappresentare il mondo di Helbiz Live e il Campionato di B. Ogni settimana, a partire da metà agosto, Chiara guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione, intrattenendo ed informando il pubblico, coinvolgendo i protagonisti di un Campionato di Serie BKT incredibile e mai visto prima.

“I risultati che abbiamo ottenuto la scorsa stagione sono motivo di grande soddisfazione per noi. Grazie a tutto il lavoro svolto dal team abbiamo lanciato in pochissimo tempo un’app e un servizio di altissima qualità e grazie alla fiducia dei tifosi sono stati in tanti a scegliere Helbiz Live come destination per seguire il Campionato di B. Inoltre, la collaborazione con la Lega di B è stata estremamente produttiva, come ad esempio per il lavoro fatto con la distribuzione internazionale che ha portato il Campionato di B ad essere trasmesso il 26 Paesi, cosa mai successa nella storia della Serie B (e la prossima stagione il numero dei Paesi aumenterà sicuramente)” ha dichiarato Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media. “Anche quest’anno, Helbiz Live ha l’obiettivo di offrire maggiore valore ai clienti del sistema Helbiz e al contempo attrarre nuovi utenti facendo scoprire i servizi di micro-mobilità che stanno cambiando il modo di muoversi nelle città. La nostra proposta di abbonamenti a servizi TV legati ad un Cashback con credito per la mobilità è un’idea che porta vantaggi tangibili ai nostri clienti, motivo per il quale la riproponiamo senza alcun supplemento di prezzo. Inoltre, la grinta e la professionalità di Chiara Giuffrida ci hanno subito conquistati, e siamo felicissimi di avere Chiara in squadra con noi”.

“Grazie all’enorme lavoro svolto dai club della Serie BKT, ci accingiamo a vivere una nuova stagione che vedrà protagoniste società di primissimo livello, ricche di storia e con un legame viscerale con i propri territori”, ha commentato il Presidente della Lega BKT, Mauro Balata. “L’auspicio è di vivere partite sportivamente accattivanti, all’insegna del bel gioco e del fair play, con tanti nuovi giovani talenti in rampa di lancio che sono certo troveranno nel nostro campionato il palcoscenico ideale per esprimere al meglio le proprie qualità tecniche ed umane. L’importante impegno profuso dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B e dalle sue associate si attesta oggi attraverso l’importante interesse che riscontriamo da parte dei nostri broadcaster. Siamo pronti ad assistere ad un campionato che, ai nastri di partenza, ha tutte le carte in regola per essere ancor più spettacolare e coinvolgente di quello precedente”.