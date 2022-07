Serie B, date e orari delle prime tre giornate: tutte sfide serali per la Reggina

20 Luglio 2022 12:33

Il programma completo delle gare 1ª, 2ª e 3ª giornata del campionato di Serie B 2022/2023

La Lega B ha comunicato il programma delle gare valide per la 1ª, 2ª e 3ª giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Per la Reggina del neo allenatore Filippo Inzaghi sono attese tre sfide serali, con orario 20.45: esordio domenica 14 agosto a Ferrara contro la Spal, poi trasferta in casa della Ternana domenica 21 agosto e prima gara casalinga contro il Sudtirol prevista domenica 28 agosto. Di seguito l’elenco completo delle sfide:

Campionato Serie BKT 2022/2023

PROGRAMMA GARE 1ª – 3ª giornata di andata

1a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 12 agosto 2022 ore 20.45 PARMA – BARI

Sabato 13 agosto 2022 ore 20.45 CITTADELLA – PISA

ore 20.45 COMO – CAGLIARI

ore 20.45 PALERMO – PERUGIA

Domenica 14 agosto 2022 ore 20.45 ASCOLI – TERNANA

ore 20.45 BENEVENTO – COSENZA

ore 20.45 BRESCIA – SÜDTIROL

ore 20.45 MODENA – FROSINONE

ore 20.45 SPAL – REGGINA

ore 20.45 VENEZIA – GENOA

2a GIORNATA DI ANDATA

Venerdì 19 agosto 2022 ore 20.45 BARI – PALERMO

Sabato 20 agosto 2022 ore 20.45 ASCOLI – SPAL

ore 20.45 GENOA – BENEVENTO

ore 20.45 PERUGIA – PARMA

Domenica 21 agosto 2022 ore 20.45 CAGLIARI – CITTADELLA

ore 20.45 COSENZA – MODENA

ore 20.45 FROSINONE – BRESCIA

ore 20.45 PISA – COMO

ore 20.45 SÜDTIROL – VENEZIA

ore 20.45 TERNANA – REGGINA

3a GIORNATA DI ANDATA

Sabato 27 agosto 2022 ore 20.45 MODENA – TERNANA

ore 20.45 PALERMO – ASCOLI

ore 20.45 SPAL – CAGLIARI

Domenica 28 agosto 2022 ore 20.45 BENEVENTO – FROSINONE

ore 20.45 CITTADELLA – VENEZIA

ore 20.45 PARMA – COSENZA

ore 20.45 PERUGIA – BARI

ore 20.45 PISA – GENOA

ore 20.45 REGGINA – SÜDTIROL

Lunedì 29 agosto 2022 ore 20.45 COMO – BRESCIA