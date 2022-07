Per l’attore Rubini vacanze in Calabria: “venite tutti qui!”

5 Luglio 2022 12:22

“Voglio diventare il divulgatore ufficiale della Calabria”, afferma in un’intervista il famose attore regista

“Quest’estate? Non in Puglia. E’ stracolma. Me lo ha detto anche il governatore Michele Emiliano: non c’è posto, non ce veni’. Me ne andrò in Calabria. Anzi, voglio diventare il divulgatore ufficiale della Calabria. Forza, venite tutti in Calabria”. E’ quanto racconta tra il serio e il divertente l’attore e regista Sergio Rubini. Originario della provincia di Bari, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni dell’Ansa, ha sponsorizzato la Calabria e non vede l’ora di trascorrere del tempo in relax tra le meravigliose spiagge del territorio.

La Calabria sembra essere sempre più meta di vip e personaggi famosi: da Vieri e Costanza Caracciolo, passando per Raoul Bova e Simona Ventura. Adesso anche il noto attore Sergio Rubini ha scelto questa Regione per le vacanze estive 2022.