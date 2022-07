23 Luglio 2022 14:14

Seminara, presentato il programma estivo, Storia-Cultura, Tradizione, Artigianato e Musica

Presentato il programma estivo a Seminara. Il il Delegato alla Cultura e al Turismo Domenico Scordo in sinergia con il Giovane Sindaco Dott. Giovanni Piccolo ringraziano”il Vicesindaco Gregorio Garzo il Presidente del Consiglio Carmela Gioffrè e il Delegato allo Spettacolo Giuseppe Marafioti, in collaborazione con gli instancabili giovani della Parrocchia Immacolata Concezione e il Parroco Don Domenico Caruso, i Comitati Feste e le Associazioni. Scordo ci comunica grazie alla collaborazione e l’ impegno di tutti questi “attori” abbiamo potuto stilare un programma estivo ricco di eventi che abbracciano, storia, tradizione, cultura, artigianato, musica e tanto altro. Interessanti saranno le giornate che vanno dal 7 al 10 Agosto con la Cittadella Rinascimentale uno scrigno di eventi grazie all’ associazione Unicram, il 10 il Maestoso Corteo Storico Duecento figuranti, tra nobili, dame, cavalieri, sbandieratori, trombettieri, cantores, mangiafuoco, trampolieri, sfileranno nel centro storico di Seminara per rievocare un evento storico verificatosi nel lontano 3 novembre del 1535 quando Carlo V visito’ Seminara, la sua citta’ prediletta, questa era la piu’ ricca, potente e popolata Citta’ della Calabria. Giorno 31 Luglio Sagra del tartufo e concerto di Cosimo Papandrea nel segno della tradizione popolare sia gastronomica con un prodotto di eccellenza della nostra Calabria il Tartufo di Pizzo e della musica popolare. Il 1 Agosto i giovani della Parrocchia andranno in scena con il Musical “Grease”. Dal 2 al 5 grazie all’ associazione Albatros e ASD Seminara i Giochi della gioventù.

Il 6 Agosto lo storico complesso bandistico di Seminara M. Mammoliti si esibirà in concerto. Dal. 7 al 10 Cittadella con vari eventi, ospiti, sfilate, giochi, rassegne, artigianato gastronomia, e Corteo Storico “giorno 10”. Giorno 11 il gruppo teatro oratorio di Seminara andrà in scena con il Musical Don Bosco l’ operaio di Dio. Giorno 12 l’ associazione F.Cilea in concerto. Giorno 13 Dodi Battaglia in Concerto il Chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016, è autore di oltre 140 brani pubblicati, dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo e vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “miglior chitarrista europeo” conferito dal giornale tedesco “Die Zeitung” nel 1981 e da parte della rivista “Der Spiegel” nel 1986. Giorno 14 nel Segno della Fede con l’ antichissima processione della Madonna dei Poveri, spettacoli pirotecnici e concerto di Vittoria Iannacone. Giorno 15 il Talentuoso Briga in Concerto. Dal 10 al 15 sfilate giornaliere dei Tamburinari e il Ballo dei Giganti Mata e Grifone. L’ Amministrazione Ringrazia la Regione Calabria la Città Metropolitana di Reggio Calabria, le Forze dell’ ordine, la Protezione civile, gli sponsor e coloro che contribuiranno alla buona riuscita degli eventi.