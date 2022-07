7 Luglio 2022 12:07

Domani a Scilla verrà presentato Cubescan, strumento diagnostico per l’identificazione di Covid e Tubercolosi: i dettagli

Domani, 8 luglio, dalle 10.30 alle 12.30, a Scilla, verrà presentato Cubescan, strumento diagnostico per l’identificazione di Covid e Tubercolosi. Il luogo sarà il Castello Ruffo, simbolo della suggestiva cittadina a nord di Reggio Calabria. I relatori saranno Andrea Ruggeri; poi in diretta da Los Angeles, per CEO Radiolife, Sergio Schirmer e Almenara Ribeiro; in diretta da San Paolo Willians Dias.