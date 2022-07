Sant’Agata di Militello: al Castello Gallego l’inaugurazione della mostra “Anthology dipinti di Nino Santomarco”

13 Luglio 2022 09:04

Sabato 16 luglio 2022, si inaugura alle ore 19:00 al Castello Gallego di Sant’Agata Militello una Mostra Antologica del maestro Nino Santomarco, che ci ha lasciati il 27 ottobre del 2020. I dipinti, che ricoprono l’arco di tempo 1977 – 2014, raffigurano valli ondeggianti di grano, alberi e impareggiabili tramonti, la fatica del lavoro, boschi ed uliveti, i luoghi insomma della sua memoria. Ma col tempo il colore si addensa, diventa protagonista, trasfigura le forme e la rappresentazione diventa plastica e dinamica; si avverte nella sua pittura, nell’ultimo periodo, la pressante necessità di riconciliare il passato con il presente, l’assoluto dell’arte con il relativo del tempo. “Ricominciai a dipingere – scrive l’artista – non seguendo uno schema predefinito, le pennellate erano seguite da un bisogno intimo di rappresentare non tanto quello che stava intorno a me, ma ciò che dentro di me c’era e premeva per essere espresso sulla tela, nella modalità, nell’ordine o nel disordine che io volevo comunicare”.

La mostra “Anthology dipinti di Nino Santomarco”, curata dall’architetto Nuccio Lo Castro, è organizzata dall’Associazione culturale Nuovo Gruppo Artistico Santagatese e dall’Amministrazione Comunale di Sant’Agata Militello, Assessorato alla cultura, che vogliono ricordare Nino Santomarco, come artista e come cittadino dai molteplici interessi, che ha vivacizzato la vita culturale della città: è stato giornalista pubblicista, editore del periodico “Il Valdemone”, socio fondatore ed animatore della compagnia teatrale del Gruppo Artistico Santagatese, ideatore ed organizzatore delle Biennali d’Arte città di Sant’Agata Militello, Assessore alla cultura ed amministratore attento e responsabile. La mostra potrà essere visitata da martedì a sabato dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 20:00 fino al 13 agosto 2022.