Santa Domenica di Placanica, il 30 luglio la processione mariana: il 5 agosto la festa in onore di Sant’Emidio

5 Luglio 2022 10:44

Presso il santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, a Santa Domenica di Placanica, il prossimo 30 luglio sarà celebrata la processione con la statua della Madonna. Il 5 agosto si svolgerà l’annuale appuntamento della festa in onore del vescovo martire Sant’Emidio

Prosegue la molto partecipata e intensa attività liturgica, presso il santuario diocesano Nostra Signora dello Scoglio, fondato da Fratel Cosimo, oltre cinquant’anni fa, in Santa Domenica di Placanica. Oltre ai consueti incontri pomeridiani di preghiera del mercoledì, sabato e domenica, le tante confessioni che si registrano e la celebrazione quotidiana della santa Messa, il 30 di luglio, come ogni ultimo sabato del mese, è prevista la processione con la statua della Madonna, tanto cara ai pellegrini di tutto il mondo. Venerdì 5 agosto, poi, si svolgerà l’annuale appuntamento della festa in onore del vescovo e martire Sant’Emidio, protettore dai terremoti, dalle pandemie, dalle pestilenze e dalle carestie.

Un santo molto amato da Fratel Cosimo, che ne ha diffuso, negli anni, la devozione fra i pellegrini che, a Santa Domenica di Placanica, per incontrarlo e per venerare la Vergine Santissima, provengono da ogni angolo del pianeta. Secondo quanto ha espresso il coordinatore generale del santuario, il dottor Giuseppe Cavallo, tutte le funzioni liturgiche verranno sempre precedute da spazi per la riconciliazione con il Signore, attraverso la confessione. Pertanto, il mercoledì e il sabato, oltre che nelle giornate particolari e/o speciali, come il 30 luglio e il 4 agosto, il rettore del santuario, padre Raffaele Vaccaro, sarà disponibile a confessare, con altri sacerdoti, dalle ore 14:30. Nelle altre giornate, le confessioni inizieranno alle ore 16,30, come da lui stabilito.