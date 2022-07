San Roberto, tutto pronto per il primo torneo regionale di morra

6 Luglio 2022 10:53

Sabato pomeriggio, al Parco delle Mimose, si terrà il primo torneo regionale di morra

Tutto pronto a San Roberto per il primo torneo regionale di morra che si terrà questo sabato pomeriggio al Parco delle Mimose, un’iniziativa sportiva promossa unitamente alla Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, disciplina associata Coni, e l’associazione marchigiana “Amici della Morra” di Camerano, Ancona. La competizione è valevole per le qualifiche al Campionato Italiano di Morra che si svolgerà il 30 ed il 31 luglio a Sant’Angelo Vado, in provincia di Pesaro Urbino.

“Siamo felici di ospitare a San Roberto la prima manifestazione sportiva ufficiale di morra in Calabria, un risultato a cui siamo giunti grazie al proficuo confronto e dialogo nazionale con la FIGEST-CONI, fondamentale per l’organizzazione dell’evento – spiega il sindaco Antonino Micari – In un mondo frenetico, di internet e videogame, sono sempre più convinto che la riscoperta dei giochi e degli sport tradizionali sia uno dei modi migliori per ritrovare la serenità e la spensieratezza che è propria di borghi come San Roberto, il paese della domenica. Vi aspettiamo”.

L’iniziativa sarà anche un’ottima occasione per contribuire a sfatare molti pregiudizi che da quasi un secolo gravano su molti giochi della tradizione popolare, come appunto la morra, spesso malvista in Sicilia ed in Calabria perché considerata illegale. L’augurio è che questo sabato sanrobertese possa essere un momento di festa, divertimento e di vedere magari qualcuno dei nostri corregionali fare infine bella figura durante il campionato nazionale, giunto ora alla sua sedicesima edizione.