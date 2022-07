San Roberto: il primo trekking a Passo del Falco dopo gli incendi

13 Luglio 2022 16:56

Domenica si svolgerà un trekking sul sentiero naturalistico di Passo del Falco, a cura dell’associazione sportiva dilettantistica “Aspromonte Trails”. L’iniziativa è il primo evento escursionistico che coinvolge quest’importante sito sanrobertese dopo la devastazione degli incendi incontrollati che la scorsa estate hanno martoriato l’intero Aspromonte. ”Come amministrazione abbiamo subito incoraggiato l’iniziativa proposta e condotta da “Aspromonte Trails” perché si sposa con le nostre politiche di valorizzazione del territorio e della montagna – commenta Antonino Micari, sindaco di San Roberto – L’operato dell’associazione è un ottimo esempio di cittadinanza attiva, infatti, prima di questo trekking un loro gruppo di volontari si è impegnato nella pulizia del sentiero, nel ripristino della segnaletica e nella rimozione dei rifiuti, col supporto dell’Ufficio Tecnico del nostro Comune. Auguriamo loro un buon cammino ed auspichiamo per il futuro sempre maggiori sinergie come quelle che vedremo in campo domenica”.

La partecipazione all’iniziativa è totalmente gratuita. Il punto di ritrovo è a Melia in Piazza San Gaetano, alle ore otto di questa domenica. Il percorso è di categoria E, si svilupperà su un tragitto di dieci chilometri e richiede come unico requisito l’utilizzo obbligatorio di scarponi da trekking. ”Abbiamo incluso il sentiero naturalistico P.N.A. 405 Passo del Falco all’interno di un circuito di cinque tappe, che abbiamo chiamato “Le Antiche Vie”, il quale si sviluppa oltre che a San Roberto anche su Villa San Giovanni, Campo Calabro, Fiumara e Gambarie – spiega il presidente dell’associazione Antonio Giordano – Assieme ai nostri volontari abbiamo pulito i sentieri dalle erbe infestanti, valorizzando al meglio le strade rurali e le mulattiere, nonché tracciato ogni itinerario su mappe GPX poi caricate sull’applicazione “Wikiloc”, in modo da essere pienamente accessibili e fruibili. Vi aspettiamo numerosi alla riscoperta delle nostre montagne”.