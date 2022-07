San Costantino Calabro (VV): dopo due anni torna la Sagra della Pitta Chjina | DETTAGLI

14 Luglio 2022 16:29

San Costantino Calabro (VV), sabato 6 agosto si svolgerà la 26° Edizione della Sagra della Pitta Chjina

Dopo due anni di pandemia, il conto alla rovescia è riniziato, la sagra più attesa e cliccata dell’estate vibonese sta per arrivare. La macchina organizzativa è in moto da mesi e tutto ferve in vista dell’evento, come al solito è vietato mancare!

È tutto pronto per la 26° Edizione della Sagra della Pitta Chjina che si svolgerà Sabato 6 gosto 2022 a partire, dalle ore 20,00 a San Costantino Calabro (VV).

Organizzata dalla Pro Loco di San Costantino Calabro, attiva già da diversi mesi intorno alla realizzazione dell’evento, la rinomata manifestazione si riconferma come uno tra gli appuntamenti fissi dell’estate calabrese sia per i residenti che per i numerosi turisti he in questi mesi affollano le coste della Calabria.

Punto di forza dell’evento è l’opportunità di andare alla riscoperta degli antichi sapori di Calabria e in particolare del piatto principe della serata: la Pitta Chjina.

Ma cosa è la Pitta Chjina?

Per chi non è calabrese e non ha mai avuto la fortuna di assaggiarla, si tratta di una antica pietanza della cultura contadina calabrese che si riallaccia all’uso di braccianti e pastori di consumare pasti frugali ma ricchi di sostanze nutritive durante le giornate lavorative passate lontano da casa. Nei decenni passati le massaie preparavano grandi pitte di pane ripiene di salsa di pomodoro, olive, peperoni arrosto e acciughe che una volta cotte nel forno a legna potevano essere facilmente tagliate a spicchi e consumate, con grande comodità, a riposo dalle fatiche della terra.

Menù ricco, appetitoso come sempre!