Saldi estivi, oggi il via in Calabria. Confcommercio: “ecco quanto spenderanno in media le famiglie”

Arriva luglio e con questo mese arrivano anche i saldi estivi. Dopo la partenza anticipata ieri della Sicilia, si procede col via in tutta Italia. Attesi da molti come momento di svago e di shopping, il Centro Studi di Confcommercio Calabria ha lanciato un sondaggio per conoscere le previsioni di spesa e la propensione agli acquisti dei calabresi in vista degli sconti attivi da oggi, 2 luglio. Dall’analisi delle risposte del singolo campione intervistato è emerso che il 38,5% spenderà una cifra inferiore ai 100€ per i propri acquisti, mentre il 16,1% spenderà una cifra compresa tra i 200€ e 250€. Dati che risultano essere in linea con gli altri territori italiani, generalmente in calo rispetto agli anni precedenti. Per quanto concerne invece la spesa delle famiglie, il 51,6% ha dichiarato che la spesa nel periodo dei saldi si attesterà sui 200€. Anche in riferimento all’acquisto medio a famiglia, il dato registrato nella nostra regione si uniforma a quello nazionale, dove si stima una spesa a famiglia pari a 202 €.

“I dati forniti dal nostro centro studi mostrano in modo inequivocabile la difficoltà della fase economica che stiamo attraversando con un continuo aumento dei prezzi al quale però non si accompagna un aumento della domanda di beni. Un sintomo di questo è anche la percezione di difficoltà che le persone hanno, infatti alla domanda sulla situazione economica della nostra regione il 77,4 % ha risposto che è peggiorata. Le persone, quindi, percependo negativamente il momento tendono a risparmiare e a fare acquisti oculati. Il dato dell’abbigliamento e delle calzature come principali beni oggetti di acquisto, sta ad indicare che ci si limita ad acquistare l’essenziale. Questo è confermato dalla spesa media pro-capite che anche quest’anno si attesta al di sotto dei 100€ a persona”, ha dichiarato Maria Santagada, Direttrice di Confcommercio Calabria.