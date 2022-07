21 Luglio 2022 16:15

Il 22 luglio, presso il Lungomare di Reggio Calabria (area Waterfront), il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ricorda la memoria di Diego Laurendi

Nella giornata del 22 luglio 2022 a cura del Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38, in collaborazione con il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, il Centro Regionale Trapianti Calabria, l’Unità Operativa Complessa di Terapia Intensiva, l’UOC Centro Trapianti Midollo Osseo e il coordinamento Ospedaliero per le attività di Donazione-Prelievo-Trapianto di organi e Tessuti è stata organizzato un evento aperto alla cittadinanza per discutere dell’importanza della donazione degli organi e tessuti.

La serata è nata all’insegna del ricordo di Diego Laurendi, all’anniversario della sua tragica morte, che ha lasciato grande vuoto nella comunità anche se il suo ricordo rimane indelebile per la grande generosità dei familiari che hanno autorizzato l’espianto e la donazione degli organi.

Ci saranno testimonianze di donatoti e riceventi con l’obiettivo di sensibilizzare sempre più alla donazione. A finire ci sarà anche un momento conviviale per i partecipanti giacché la comunità di pasticceri del reggino offrirà un lauto buffet di prelibatezze di pasticceria e gelateria. Il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 ha quindi voluto promuovere un incontro con la cittadinanza, per informare le persone che richiedono chiarimenti sulla dichiarazione di volontà, il perché è importante donare.

Domani, 22 luglio, a partire dalle ore 20.30 presso il Lungomare di Reggio Calabria, nell’Area Waterfront di fronte al bar Gran Cafè, avrà inizio la manifestazione culturale e ci sarà distribuzione del materiale di informazione e divulgazione di Donazione messa a disposizione dal Rotary Club e dall’AIDO.

L’AIDO – Associazione impegnata a diffondere la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule, per fini di trapianto – sarà presente con i propri volontari per lasciare il messaggio che “un sì alla donazione può salvare tante persone in lista di attesa”. Ricordiamo il grande gesto di civiltà dei familiari di Diego Laurendi. Un donatore è un moltiplicatore di vita. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Reggio Calabria.