Rosalì, fervono i preparativi per il 40° anniversario della fondazione dell’Associazione “Amici di Fatima”

6 Luglio 2022 23:30

40° anniversario della fondazione dell’Associazione “Amici di Fatima”, diverse manifestazioni religiose previste presso la Chiesa Santa Maria d’Itria di Rosalì

Diverse sono le manifestazioni religiose previste per l’11, il 12 e il 13 luglio che si svolgeranno presso la Chiesa Santa Maria d’Itria di Rosalì. In particolar modo, oltre la recita del Rosario e le celebrazioni Eucaristiche, animate dai cori parrocchiali di Rosalì e Calanna ogni giorno del triduo, il 12 luglio si vivrà un momento di grande spiritualità e riflessione con la lectio mariana dal tema “Maria, via che conduce a Cristo” condotta da padre Antonio Carfì. Il 13 luglio ci sarà un concerto a cura del coro polifonico parrocchiale di Cataforio “Chorus Christi”.

Fondata nel lontano 1982, l’associazione, con sede a Rosalì di Reggio Calabria, ha come obiettivo fondamentale, quello di diffondere e promulgare la devozione al Cuore Immacolato di Maria, secondo gli insegnamenti della Santa Chiesa Cattolica, propagando la dottrina cristiana. Dal riconoscimento ecclesiastico, avvenuto il 13 Ottobre del 1994, l’Associazione ha avuto la grazia di essere stata accompagnata e guidata dall’assistenza spirituale dei delegati di S.E l’Arcivescovo di Reggio Calabria, sacerdoti che nell’ ordine sono stati: Mons. Giuseppe Pensabene, Padre Casimiro Maio, Don Pietro Sergi, Padre Antonio Carfì, Don Nicola Casuscelli, Don Pasquale Lombardo. Attualmente l’ Associazione sta crescendo sotto l’assistenza spirituale di Don Francesco Velonà della parrocchia di Rosalì e di Don John Leula della parrocchia Calanna-Milanesi.

L’associazione è aperta al territorio e alle problematiche che esso presenta in termini di solidarietà, aiuto morale, ascolto, diventando negli anni: punto di incontro, ascolto e confronto. Tra le molteplici attività religiose e sociali, l’Associazione non ha volutamente disatteso la realizzazione di manifestazioni e progetti miranti alla crescita umana e civile dei ragazzi, al fine di avviare e/o consolidare tra essi l’incontro e il dialogo tra culture diverse e la convivenza civile. Lavorare nella scuola e quindi potenziare gli interventi educativi che essa già pone in essere, è stata e sarà parte integrante delle linee programmatiche dell’associazione anche in futuro. Momenti di intensa preghiera si vivono inoltre nel semestre mariano da Maggio a Ottobre (così come avviene Fatima), che si concretizzano nella veglia, la sera del 12 con la recita del Santo Rosario e la celebrazione Eucaristica presso le Chiese del territorio e nella celebrazione, ogni giorno 13 del semestre, sulla collina di San Basilio, luogo in cui sorgerà una cappella dedicata alla Madonna di Fatima intesa a diventare centro propulsore del culto Mariano secondo il messaggio di Fatima.