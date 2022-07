Roccella Summer Festival, tutto pronto aper il concerto di giovedì con Madame

27 Luglio 2022 11:16

Roccella Summer Festival, tutto pronto al Teatro al Castello per il concerto di giovedì 28 con Madame. Aprirà il concerto Sissi

Tutto pronto a Roccella Jonica per il secondo appuntamento del Roccella Summer Festival, la più grande rassegna estiva di spettacoli dal vivo della Calabria, se non di tutto il centro sud, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e sponsor regionali e nazionali. Dopo la serata inaugurale segnata dal grande successo del concerto di Mahmood, il secondo e atteso evento che si terrà sul palcoscenico del Teatro al Castello di Roccella Jonica sarà Madame. La serata sarà aperta da Silvia Cesana, meglio nota come Sissi, l’interprete che ha saputo distinguersi all’ultima edizione del format Amici di Maria De Filippi, dove ha ottenuto anche il Premio della Critica, assegnato dai giornalisti, per la sua voce e per un talento indiscutibile. Quindi sarà il turno di Francesca Calearo, nota a tutti come Madame: la cantautrice e rapper arriverà in Calabria con il “Madame in tour”, con cui sta presentando le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Triplo Disco di Platino, pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro), il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino), “Il mio amico” feat. Fabri Fibra (disco di Platino) e “Bugie” feat. Rkomi & Carl Brave (oro). L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17” e l’oro di “L’Eccezione”, l’ultimo singolo pubblicato dall’artista.

I biglietti per assistere al concerto di Madame, con opening act di Sissi, sono già disponibili attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes. L’apertura porte de Delux è alle ore 20.00, per il resto degli spettatori alle ore 20.30. L’esibizione di Sissi è prevista per le ore 21.45, il concerto di Madame alle ore 22.15. Entrambe le artiste riceveranno un premio da parte del maestro orafo Michele Affidato.