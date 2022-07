Roccella Summer Festival, grande apertura con il concerto di Mahmood

21 Luglio 2022 12:45

Roccella Summer Festival, grande apertura per la seconda edizione con il concerto di Mahmood al Teatro al Castello

E’ stata una vera e propria partenza col botto, quella della seconda edizione del Roccella Summer Festival. Ieri sera di fronte a un pubblico numeroso e festante ad aprire le “danze” della più importante rassegna estiva della Calabria – realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) -, è stato Mahmood, il vincitore dell’ultimo festival di Sanremo insieme a Blanco. Quella di ieri sera al Teatro al Castello è stata l’unica data calabrese, al momento, del Ghettolimpo summer tour in cui il cantante e autore sta presentando i brani del suo ultimo album, “Ghettolimpo” appunto. Tra una canzone e l’altra, Mahmood, accompagnato da una band sorprendente, ha saputo intrattenere i tanti presenti, già in visibilio per la presenza del loro idolo: ci ha tenuto, l’artista milanese, a sottolineare quanto «Si mangia troppo bene da queste parti» ha detto, ammettendo con un accenno mezzo romano «Mi sto “sfonnando”».

In scaletta ci sono stati tutti i suoi brani più conosciuti: “Brividi” il suo ultimo trionfo sanremese lo ha riservato per la chiusura del concerto, ma il bis è stato tutto con “Soldi”, il brano dal successo planetario con cui ha vinto per la prima volta il Festival di Sanremo, alla 69ma edizione. Il Roccella Summer Festival prende il largo adesso con un nuovo imperdibile appuntamento: il 28 luglio sul palcoscenico del Teatro al Castello salirà Madame e, prima di lei, l’apertura della serata sarà affidata a Sissi.

I biglietti possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes e su tutti i circuiti di biglietteria automatizzata.