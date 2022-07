Roccella Summer festival, conto alla rovescia per il concerto di Fabri Fibra

29 Luglio 2022 10:02

Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello martedì 1 Agosto arriva il ciclone Fabri Fibra con il suo “Caos Live Festival 2022”

Conto alla rovescia a Roccella Jonica (Rc) per il terzo appuntamento del Roccella Summer Festival, la più grande rassegna estiva di spettacoli dal vivo della Calabria realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica e sponsor regionali e nazionali. Dopo i primi due concerti con Mahmood e Madame e Sissi, sul palcoscenico del Teatro al Castello di Roccella Jonica arriverà Fabri Fibra.

L’artista arriverà in Calabria il primo giorno di agosto, nell’ambito del Caos Live Festival 2022, il tour che segue l’uscita dell’omonimo album di Fabri Fibra pubblicato lo scorso 18 marzo. Il disco, arrivato a cinque anni dal precedente “Fenomeno”, ha ottenuto subito la certificazione platino e buoni riscontri. A livello di airplay radiofonico il lead single “Propaganda” è stato tra i più trasmessi nelle radio italiane, nella classifica album ufficiale, dopo il debutto al primo posto e in vetta per almeno sei settimane.

Quella di Roccella Jonica, così come per tutte le date del tour, sarà un’occasione unica, tanto attesa dai fan così come dallo stesso rapper marchigiano, che torna ad esibirsi dal vivo dopo questi intensi due anni di pandemia e per presentare per la prima volta live quelli che sono gli inediti di Caos, insieme a tutti i più famosi brani di repertorio. Gli ultimi biglietti rimasti per assistere al concerto di Fabri Fibra sono disponibili attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.