Roccella Summer Festival, conto alla rovescia il concerto di Mahmood

19 Luglio 2022 10:06

Roccella Summer Festival, conto alla rovescia per l’apertura della stagione il 20 luglio con l’atteso concerto di Mahmood al Teatro al Castello

Sono rimasti pochi biglietti ancora disponibili per l’apertura della seconda edizione del Roccella Summer Festival. Mercoledì 20 luglio a salire sul palco del Teatro al Castello e tagliare il nastro della più importante rassegna estiva della Calabria, ci sarà Mahmood, il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo insieme a Blanco con il brano “Brividi”. Cresce infatti l’attesa, già di per sé molto forte, per un evento che porterà a Roccella Jonica spettatori da ogni parte della regione e non solo per la tappa del suo Ghettolimpo summer tour. Autore e cantante stimato nella scena italiana e internazionale, dopo gli ottimi risultati raggiunti con “Gioventù Bruciata” (disco di platino) e il successo planetario di “Soldi” (quadruplo disco di platino) con cui ha vinto la 69ma edizione del Festival di Sanremo, Mahmood ha dominato le Top 10 anche nel 2020 con “Rapide” e “Dorado”, ora contenuti in “Ghettolimpo”, che contiene anche i singoli “Inuyasha” e “Klan”. Mahmood a oggi conta 15 dischi di platino e 9 dischi d’oro in Italia, 6 dischi di platino e 3 dischi d’oro all’estero e ha quasi 1,5 miliardi di streaming totali all’attivo.

I biglietti ancora disponibili per assistere alla data calabrese del tour di Mahmood possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes e su tutti i circuiti di biglietteria automatizzata. Giorno 20 i botteghini del Teatro al Castello saranno aperti dalle ore 17.30. L’apertura delle porte per i possessori di ticket e deluxe pack è alle ore 20.00, per i possessori solo del ticket l’ingresso è alle 20.30.

Il Roccella Summer Festival è realizzato con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.