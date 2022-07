14 Luglio 2022 11:16

Roccella Summer Festival, ai nastri di partenza l’edizione 2022. Il 20 luglio si comincia con Mahmood al Teatro al Castello

Il Roccella Summer Festival è ormai ai nastri di partenza, con ben quattordici gli eventi in programmazione nella suggestiva area del Teatro al Castello, a partire dal 20 luglio per finire nella prima settimana di settembre. Dopo il grande successo dello scorso anno, Roccella Jonica si confermerà ancora una volta la punta di diamante del turismo calabrese, con una rassegna unica ricca di appuntamenti imperdibili che porteranno sul palco del Teatro al Castello alcuni tra i big della musica italiana.

La rassegna realizzata con il contributo dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc) e di tanti sponsor regionali e nazionali, partirà, come si diceva, mercoledì 20 luglio con il vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo – insieme a Blanco – Mahmood.

A seguire il 28 luglio ci sarà Madame, un’artista che si sta confermando come rivelazione musicale italiana degli ultimi anni, con opening act di Sissi. L’1 agosto sarà il turno di Fabri Fibra, mentre il 5 ci sarà Achille Lauro accompagnato dalla Electric Orchestra. L’11 agosto è attesissimo uno degli eventi di punta di questo cartellone, il concerto di Marracash con il suo “Persone tour”.

A seguire, il 14 agosto ci sarà Madman. Dal 16 agosto al 18 agosto ci sarà una incredibile tripletta: martedì 16 sarà il turno di Mannarino, il giorno successivo quello di Coez, mentre giovedì 18 ci sarà Tananai. Il 21 agosto toccherà a Tommaso Paradiso, che recupera la data precedentemente programmata al PalaCalafiore di Reggio Calabria, rinviata più volte per via delle restrizioni dovute alla pandemia. Il 23 agosto al Teatro al Castello è atteso il secondo degli eventi di punta di questo cartellone, quando sul palco salirà l’attesissima coppia formata da Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che videro nascere le loro rispettive carriere con l’album “Theorius Campus” (1972), prima di separarle pur mantenendole sempre parallele. Il 24 agosto si esibirà Fabrizio Moro, mentre il 30 ci sarà Sangiovanni. Chiuderà questa stagione senza precedenti l’ultimo evento di punta, il concerto di Elisa, che si terrà il 7 settembre, tappa del “Back to the future live tour”, un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green.

Il Roccella Summer Festival si conferma come l’evento più rilevante della Calabria, riconosciuto dalle più importanti produzioni italiane ed europee: da qui è facile intuire l’orgoglio da parte degli organizzatori nel poter dare un contributo di prestigio alla propria terra, con l’unico obiettivo di coniugare turismo e cultura nella loro amata Calabria.

I biglietti per tutte le serate del Roccella Summer Festival 2022 possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes, oltre che nelle consuete prevendite sul territorio.