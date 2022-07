Grave lutto a Roccella: morta l’insegnante Annamaria Ferrari

15 Luglio 2022 11:35

Moglie e madre di due figli, la donna era molto conosciuta in ambito parrocchiale. La toccante dedica di Don Francesco Carlino

Sono ore di grande dolore per la comunità di Roccella Jonica, in provincia di Reggio Calabria. Nella giornata di ieri è morta a Bologna l’insegnante Annamaria Ferrari in Cappelleri. Splendida donna e madre di due figli, si è spenta dopo aver lottato contro una brutta malattia. A darne notizia ed a ricordarla con una splendida dedica pubblicata su Facebook è stato il sacerdote Francesco Carlino.

“Grazie Annamaria perché mi sei stata sorella, madre, amica sincera, incoraggiandomi sempre nei momenti di stanchezza e di prova. Grazie per tutto il bene che hai seminato con Alfredo in tantissime coppie che avete preparato al matrimonio e che sempre erano toccate dal tuo sorriso, dalla tua amabilità e dalla tua grande umanità. Ci mancherai sorella amata. Sei stata per Alfredo una moglie eccezionale e insostituibile, una madre splendida di due figli davvero speciali, Domenico e Maria Luce, una suocere tenerissima e materna ed una nonna amorevole e dolcissima. Eri emiliana ma hai amato la Calabria con un amore davvero singolare. Il tuo accento rendeva la tua adottata calabresità ancora più bella ed espressiva. A-Dio sorella mia”, è la dedica di Don Francesco Carlino.