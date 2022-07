Tennistavolo, nuovo acquisto della Top Spin Messina: è Roberto Floras

2 Luglio 2022 10:21

Roberto Floras nuovo acquisto della Top Spin Messina Fontalba. Il presidente Quartuccio: “Lo abbiamo seguito per tutta l’ultima stagione. Confidiamo tanto in lui e siamo certi possa essere la rivelazione del nostro campionato”

La Top Spin Messina Fontalba è lieta di annunciare l’ingaggio di Robert Floras per la stagione sportiva 2022/23. L’atleta classe 1992, attaccante destro, è considerato uno dei migliori giocatori polacchi degli ultimi 10 anni. Nel corso della sua carriera ha militato a lungo nella propria Nazionale ed ha collezionato numerose medaglie nel campionato polacco. A livello di club proviene dal TTS Polonia BYTOM – Tenis Stołowy. Nelle ultime due stagioni si è mantenuto secondo nella classifica individuale della Superliga in Polonia, risultando inoltre tra le prime due posizioni nel doppio e terzo nel doppio misto. Floras ha vinto World Tour Czech Open in doppio e Junior Egypt in singolo, battendo giocatori del calibro di Schlager, Oh Sang Eun, Suss, Kishikawa, Jiang Tianyi e Machi Asuka.

Dopo Leonardo Mutti la Top Spin Messina Fontalba ha perfezionato il suo secondo acquisto, andando a rafforzare l’organico in vista di una stagione impegnativa, da affrontare con lo scudetto cucito sulle maglie da campioni d’Italia in carica. Un nuovo tassello per la squadra del presidente Giuseppe Quartuccio che accoglie così l’arrivo di Robert Floras: “Abbiamo seguito Robert per tutta la stagione che per lui è stata molto positiva, risultando il secondo giocatore polacco come percentuale di vittorie, dopo il fortissimo connazionale Dyjas, in un campionato che è assai competitivo. Confidiamo tanto in lui e siamo certi possa essere la rivelazione del nostro campionato”.