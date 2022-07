Lo spettacolo subacqueo di Scilla, Roberta Eliodoro: “coralli, cavallucci marini e relitti da scoprire” | INTERVISTA

13 Luglio 2022 16:08

Roberta Eliodoro esalta gli splendidi fondali di Scilla: coralli colorati, cavallucci marini e misteriosi relitti. Un mondo subacqueo affascinante in grado di attrarre turisti e appassionati

Uno splendido mare con un fondale tutto da scoprire. Roberta Eliodoro, importante archeologa marina calabrese membro dell’Associazione Diving Megale Hellas, ha esaltato le bellezze del mare calabrese. Appena riemersa dall’acqua di Scilla, rispondendo ai microfoni di Rete Zero, Roberta Eliodoro ha svelato cosa si nasconde fra gli splendidi fondali calabresi: “abbiamo fatto immersione nel mare di Scilla, uno dei luoghi più belli d’Italia, sia fuori dall’acqua che sott’acqua. Una prateria di coralli anima di colori i nostri fondali. La Calabria è tutta bella, non soltanto Scilla, tutta la provincia di Reggio, Ionio, Tirreno. Ci sono relitti, cavallucci marini, mare trasparente e pulito dallo Ionio al Tirreno nel quale noi ci spostiamo per fare le immersioni lungo le coste calabresi“. Di seguito il video dell’intervista “trilingue” realizzato da Enrico Pescatore.