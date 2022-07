Riunito il Comitato Esecutivo CISL Reggio Calabria: dall’alta velocità al rigassificatore di Gioia Tauro, tutti i temi trattati

22 Luglio 2022 11:47

Riunito, sotto la presidenza del segretario reggente Tonino Russo, il Comitato Esecutivo della CISL di Reggio Calabria: alta velocità, A2, rigassificatore Gioia, hub porto e ZES, dignità al lavoro e altri temi

Si è riunito presso la sede CISL di Reggio Calabria, il Comitato Esecutivo UST Metropolitano, presieduto dal Segretario reggente e Segretario generale della CISL calabrese Tonino Russo. Tanti i temi trattati, a partire dall’apprensione per la situazione politica nazionale, passando per quelli legati all’azione delle diverse Federazioni come infrastrutture, sanità, scuola, pubblico impiego, agricoltura, pensioni, riforme, fiscalità e servizi. Il Segretario Russo ha espresso grande apprezzamento per la posizione della Segreteria nazionale e del Segretario generale Luigi Sbarra, con il richiamo alla responsabilità di tutti di fronte alla complessità della situazione economica e sociale, in cui la CISL è chiamata, nel Paese e in tutti i territori, a fare fino in fondo la sua parte con schiena dritta e passo fermo.

Diversi i passaggi sugli aspetti organizzativi e i molti interventi che hanno arricchito il confronto, come il focus sul porto di Gioia Tauro con al centro il potenziamento dell’hub e l’immediato decollo della Zona Economica Speciale nell’area portuale, fondamentale per il rilancio e la crescita dell’intera regione, insieme all’ammodernamento della linea ferroviaria ionica e della S.S. 106, finalizzato a liberare dall’isolamento i territori interni.

“Bisogna dare dignità al lavoro“, ha sottolineato Russo: “su questo la CISL, nel reggino come in tutta la regione, intende proseguire e intensificare la sua azione di proposta e di stimolo. Da settembre si darà il via ad un percorso formativo per le nuove leve che si affacciano all’organizzazione sindacale, al fine di rafforzare ulteriormente la rete confederale“. “Sull’Alta velocità – ha evidenziato ancora il Segretario reggente – occorrono interventi in tempi ragionevoli che devono trovare spazio nel nuovo DEF insieme al completamento dell’A2“.

Attenzione particolare è stata rivolta dal Segretario e dall’intero Esecutivo all’urgenza di un argine allo spopolamento delle aree interne e della salvaguardia del patrimonio boschivo abbandonato. E sul nuovo rigassificatore a Gioia, è stato ribadito, non si possono e non si devono esprimere rifiuti pregiudiziali: occorre un impianto realizzato con criteri nuovi rispetto al passato, rispettosi dell’ambiente e delle persone, pensato con lo sguardo rivolto al futuro, in modo da risolvere i problemi esistenti e non da crearne di nuovi.