Serie B, quasi tutte hanno iniziato il ritiro: Cittadella e Reggina le ultime | DATE e SEDI

10 Luglio 2022 14:19

Tutti in ritiro. A quasi un mese dall’inizio della Serie B 2022-2023, quasi ogni squadra ha cominciato o sta per cominciare la preparazione. Oggi è la volta di Ascoli, Palermo e Sudtirol, mentre da domani comincia il Benevento. La maggior parte delle squadre ha iniziato nei giorni precedenti, c’è addirittura chi ha già svolto una settimana di preparazione (Brescia, Cagliari, Como, Frosinone, Ternana, Venezia). Restano “fuori” solo Cittadella e Reggina. Per i veneti, però, è tutto definito: ritiro al Tombolato a partire da mercoledì 13, poi seconda parte a Lavarone. Ultimo posto per gli amaranto, alle prese con i ben noti problemi legati a scelta dell’allenatore e indicazioni conseguenti.

Ieri ai nostri microfoni, all’interno della diatriba con Stellone, il Presidente Cardona ha assicurato che per giovedì 14 la Reggina si radunerà al Sant’Agata con il nuovo tecnico. Di certo, resta da evidenziare il fatto che il club dello Stretto sia l’ultimo e in notevole ritardo su tutto, considerando che la scelta del nuovo trainer dovrebbe significare anche un totale “reset” sul mercato. Lo stesso dicasi per campagna abbonamenti e cura dei terreni di gioco di Granillo e Sant’Agata. Rimane ovviamente da sottolineare la volontà, e la capacità – in un mare di difficoltà – di acquisire la società in un momento delicatissimo, ma questi ritardi rischiano purtroppo di ripercuotersi anche sull’aspetto tecnico e sui risultati.