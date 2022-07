Roma come Reggio Calabria: invasa dai rifiuti. Ma a pulire ci pensano i… turisti giapponesi

4 Luglio 2022 17:12

Roma invasa dai rifiuti, come Reggio Calabria, ma lì i turisti sono a migliaia e si mettono pure a pulire, imbarazzando la città e soprattutto l’Amministrazione Comunale

Non solo Reggio Calabria, ma lo sapevamo. Se la città dello Stretto, per quanto concerne i rifiuti, non se la passa bene da anni, discorso simile si può fare per Roma. Sì, proprio lei, la città eterna, la capitale, una delle più visitate del mondo (sette giorni su sette e ventiquattrore su ventiquattro). Ed è proprio chi l’ha visitata che ha – con un piccolo gesto e senza alcuna parola – praticamente “rifilato” una lezione a chi amministra. E’ diventata infatti virale sui social la foto di alcuni turisti giapponesi che, di buon mattino, alle 7.30 di oggi, hanno ripulito il Ponte Sisto.

Dopo il degrado sotto la gestione Raggi, non va meglio la situazione con la giunta Gualtieri. Roma continua a rimanere sporca, degradata, invasa dai rifiuti. Non di certo il miglior biglietto da visita per una città che, al contrario, attrae migliaia di turisti ogni giorno grazie al suo straordinario valore storico, artistico e culturale. Verrebbe solo da dire: che peccato…