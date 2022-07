Richard Gere e i Bronzi di Riace: “non vedo l’ora di essere in Calabria”

22 Luglio 2022 17:19

L’attore americano ha rilasciato un’intervista che è stata pubblicata su “Il Venerdì di Repubblica” all’interno di uno speciale riguardo i Bronzi di Riace

“Non vedo l’ora di essere in Calabria per il Magna Graecia film festival, il 5 agosto!”. E’ quanto ha affermato Richard Gere in un’intervista pubblicata su “Il Venerdì di Repubblica”, che ha dedicato uno speciale alla Regione con focus soprattutto sui Bronzi di Riace. Leggenda vivente del cinema, il sex symbol di Filadelfia ha raccontato del suo rapporto con l’Italia e la Calabria: “un territorio meraviglioso, colgo sempre le occasioni per ritornarci. Conosco anche la Calabria, ci sono stato per una pubblicità che girammo lì. O forse era la Puglia, mi confondo. In ogni caso ricordo la bellezza del Mar Ionio, le spettacolari mangiate a base di pesce e verdure fresche, saporite come raramente mi era capitato”.

“Sono curioso di conoscere l’Europa meridionale e la sua storia millenaria con le affascinanti sovrapposizioni di civiltà. Mi piace esplorare le stratificazioni storiche visibili nell’archeologia, nell’architettura, nelle chiese, dovunque”, afferma ancora Richard Gere. Per l’occasione festeggia anche il presidente Roberto Occhiuto, che sui social scrive: “finalmente la Calabria in prima pagina sulla stampa nazionale! Quest’anno festeggiamo – nel migliore dei modi – i cinquant’anni dal sensazionale ritrovamento dei “Bronzi di Riace”. Tantissimi eventi ed incontri per far conoscere sempre di più la storia delle due incantevoli statue. Altra bella notizia. Richard Gere sarà a Catanzaro, ospite del Magna Graecia film festival, il 5 agosto! Come anticipato su “Il Venerdì di Repubblica”, non vede l’ora di arrivare in Calabria, e noi non vediamo l’ora di accoglierlo e fargli conoscere tutto l’incanto che la nostra regione offre”.