Riaprono le Terme Luigiane, Occhiuto: “uno dei principali impianti termali d’Italia riprenderà finalmente le proprie attività”

20 Luglio 2022 12:56

Le parole del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto sulla riapertura delle Terme Luigiane

“Non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. Dal 28 Luglio prossimo, uno dei principali e più apprezzati impianti termali d’Italia riprenderà finalmente le proprie attività. Le Terme Luigiane sono la più antica e conosciuta stazione di cura della Calabria, ricche di acque ipertermali solfuree salsobromojodiche che raggiungono il più alto grado sofidrometrico d’Italia (173 mg/l), indicate per la cura di diverse patologie tra le quali reumatismi e artrosi, malattie della pelle, infiammazioni dell’apparato respiratorio. Un fiore all’occhiello della Calabria che non meritava di essere abbandonato. Ora si riparte”. E’ questo il post pubblicato su facebook dal Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.