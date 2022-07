Reggio Calabria: revocati gli arresti domiciliari per Lencautan Florentina

23 Luglio 2022 16:06

Il TDL di Reggio Calabria, in data 22 Luglio, ha disposto la revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari in atto nei confronti di Lencautan Florentina, annullando l’Ordinanza di Custodia Cautelare emessa nell’ambito del procedimento denominato “La Signora”. Lencautan Florentina, tratto in arresto perché ritenuto responsabile di differenti episodi di maltrattamenti ed abbandono di soggetti fragili (anziani) aggravati dalla morte di uno degli ospiti condotte perpetrate mentre era alle dipendenze della Casa di cura “Casa del Sole”, sopposta a sequestro giudiziario, si era vista applicare dal GIP di Reggio Calabria, che riteneva sussistente la gravità indiziaria, la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Il TDL, accogliendo i rilievi difensivi dell’Avv. Giuseppe Domenico Morabito del foro di Reggio Calabria, quanto alla assenza alle dipendenze della stessa Casa di Cura della indagata nel periodo in cui si trovata l’anziano poi deceduto, ha revocato l’ordinanza e rimesso in libertà l’indagato. In effetti, la difesa rilevava, che la degenza dell’anziano e, successivamente, la sua morte avveniva in un arco temporale in cui non svolgeva alcuna attività lavorativa alle dipendenze della Casa di Cura “Casa del Sole”. Il Tribunale della libertà, non ritenendo sussistente un quadro indiziario tale da poter consentire il mantenimento della misura, previa esclusione della aggravante specifica della morte dell’ospite e annullamento della ordinanza di custodia cautelare, ha rimesso in libertà l’indagata.