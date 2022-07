Renzi: “il M5S ha trasformato Roma in uno zoo, ora fa cadere il governo per il termovalorizzatore”

16 Luglio 2022 13:06

“I rifiuti di Roma vengono trasportati attraverso camion inquinanti verso i termovalorizzatori di Vienna e Copenaghen per arricchire quelle città. Ma ci state prendendo per fessi?”, è l’attacco del leader di Italia Viva

Matteo Renzi chiede il termovalorizzatore per Roma e critica aspramente le posizioni del Movimento 5 Stelle. Mentre nella Capitale l’amministrazione del sindaco Roberto Gualtieri fa presente di voler continuare a lavorare per ultimare il cronoprogramma delle azioni necessarie per la realizzazione dell’infrastruttura, gli scontri politici proseguono e assumono scenari nazionali. Il leader di Italia Viva, dunque, sostiene il primo cittadino romano: “ma vi sembra normale che in un momento come quello che stiamo vivendo noi rischiamo di mandare a casa il Governo perché i grillini non vogliono il termovalorizzatore?”, afferma Renzi all’assemblea del partito.

“Il Movimento 5 Stelle si pronuncia così in questa città tirata a lucido da un’amministrazione Raggi, che meglio di un detersivo puliva Roma, e teneva in ordine tutto (ironizza, ndr). I grillini hanno trasformato la Capitale d’Italia in uno zoo dove c’è il festival del cinghiale. Questi rifiuti trasportati attraverso camion inquinanti verso i termovalorizzatori di Vienna e Copenaghen per arricchire quelle città. Ma ci state prendendo per fessi?”, afferma Matteo Renzi.