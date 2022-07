23 Luglio 2022 18:49

Dimissioni di Musumeci per accorpare Regionali a Politiche: “ascolterò i vertici della coalizione e deciderò. Cosa che conto di fare già nelle prossime ore”

Si valuta l’Election Day per accorpare le Elezioni Regionali in Sicilia con le Politiche che si svolgeranno il 25 settembre. Il Governatore, Nello Musumeci, in un post sul proprio profilo facebook, sottolinea: “leggo in questi giorni notizie di mie valutazioni circa la possibilità di anticipare la data delle elezioni regionali e farla coincidere con quella delle politiche”.

“Voglio precisare che la scelta dell’eventuale accorpamento sarà da me adottata, in assoluta autonomia, solo dopo avere ascoltato i vertici di tutti i partiti della coalizione del mio governo. Cosa che conto di fare già nelle prossime ore”, conclude Musumeci.