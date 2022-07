Regionali in Sicilia, De Luca: “provo vergogna per Musumeci, meglio Miccichè”

5 Luglio 2022 11:54

Continuano le provocazione di Cateno De Luca nei confronti del governatore uscente Nello Musumeci in vista delle prossime elezioni Regionali in Sicilia

“Con me in campo è finito il condizionamento romano sulle dinamiche politiche siciliane!”. E’ quanto scrive sui social Cateno De Luca, candidato presidente alle prossime elezioni Regionali in Sicilia, ma pronto a spingere a livello nazionale il suo movimento. L’ex sindaco di Messina continua con la sua provocazione nei confronti degli avversari politici, mentre lui si dice “a Roma per far saltare i tavoli romani che continuano ad uccidere la nostra autonomia ed indipendenza”.

“Ma quanto sono cretini i politici siciliani? – prosegue De Luca – Fanno i viaggi della speranza a Roma per cercare garanzie per continuare ad esistere. Ho provato vergogna in queste ore nel vedere Nello Musumeci con il cappello in mano dietro la porta di Giorgia Meloni, meglio il buon Gianfranco Miccichè che stanotte ha ribadito la sua contrarietà alla ricandidatura di Musumeci. Che classe politica da banda bassotti che continua a vendersi la Sicilia per qualche posto in Parlamento. Chissà che ne pensa il leader di Sud chiama Nord Dino Giarrusso ed il portavoce di Sicilia Vera Ismaele La Vardera? Io intanto – conclude Cateno De Luca – continuo nella mia attività di destrutturazione della cupola politica siciliana”.