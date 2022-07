ReggioMediterranea, è addio con mister Misiti: il tecnico saluta dopo 3 anni

1 Luglio 2022 23:01

Giuseppe Misiti non è più l’allenatore della ReggioMediterranea. Si chiude dopo tre anni l’avventura del tecnico con il club reggino, che quest’anno ha sfiorato la Serie D perdendo la semifinale playoff nazionale contro il San Marzano. Ultime stagioni sempre al vertice per la lungimirante società capeggiata da Bruno Leo, che in attesa di preparare la prossima stagione proverà comunque a capire se potrà raggiungere la promozione tramite ripescaggio.

“La società, in tutte le sue componenti –si legge nella nota del club – tiene a ringraziare mister Giuseppe Misiti per la passione, la competenza e la professionalità che hanno contraddistinto il lavoro svolto nelle stagioni alla guida della Prima squadra, caratterizzate dal raggiungimento di risultati straordinari. Tutti noi auguriamo al mister, i migliori successi per il prosieguo della sua carriera professionale”.