Reggio Calabria, ok alla discarica di Melicuccà: l’ordinanza di Versace e il via dell’Arpacal

21 Luglio 2022 16:39

Gli studi hanno assicurato la sicurezza del sito, un problema che era stato sollevato dai sindaci della Piana

Si attende soltanto l’ordinanza del sindaco metropolitano, poi la discarica di Melicuccà sarà ufficialmente attiva. Non è bastata la mobilitazione dei sindaci della Piana per fermare le scelte di Palazzo Alvaro: “dopo l’approvazione del Consiglio metropolitano di Reggio Calabria relativo al Piano d’ambito definitivo per la gestione del Ciclo integrato dei rifiuti, seguirà l’ordinanza per l’apertura del sito di Melicuccà, esclusivamente come centro di stoccaggio”. E’ quanto ha affermato il sindaco facente funzioni della Città metropolitana di Reggio Calabria, Carmelo Versace, in risposta ai giornalisti oggi a margine dei lavori d’aula.

La lamentela dei sindaci, in primis Giuseppe Ranuccio di Palmi, nasceva dal fatto che la discarica inquinerebbe le falde acquifere utilizzate da molti comuni in provincia. Ma su questo punto Versace chiarisce: “la decisione arriva dopo le importanti determinazioni di Arpacal sulla sicurezza del sito che rassicura quanti hanno sollevato interrogativi negli ultimi tempi ma anche noi amministratori che abbiamo il dovere di porre sempre al centro la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente”.

“Ripetiamo sempre che Melicuccà – ha evidenziato Versace – rappresenta una soluzione che va collocata nella più ampia strategia in materia di ciclo integrato dei rifiuti. Siamo perfettamente consapevoli che la discarica non sia una soluzione definitiva, perché al centro di tutto c’è lo sviluppo e l’incentivo alla raccolta differenziata nel quadro delle stringenti e ineludibili prescrizioni comunitarie”.