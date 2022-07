10 Luglio 2022 18:34

Reggio Calabria, a Ciccarello si riparte con gli incendi di spazzatura

Non si placa l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria con cumuli di spazzatura in vari punti della città. Poco fa nel quartiere di Ciccarello, come si evince dalle immagini a corredo dell’articolo, è stata incendiata una discarica di spazzatura presente sul bordo strada.

Purtroppo, con i mesi estivi, la problematica rifiuti assume una maggiore difficoltà che provoca un’esasperazione nei cittadini a causa dell’odore nauseabondo e di “simpatici” animali che scorazzano tra i cumuli.