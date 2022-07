“Tesori del Mediterraneo”, “Reggio Impresa” sostiene l’Accademia di Belle Arti

30 Luglio 2022 15:15

Reggio Impresa sostiene gli studenti dell’Accademia di Belle arti in occasione dell’evento “Tesori del Mediterraneo”

Reggio Impresa sostiene gli studenti dell’Accademia di Belle arti in occasione dell’evento “Tesori del mediterraneo”, organizzato dall’associazione Nuovi Orizzonti. Proprio in occasione dell’evento gli studenti dell’Accademia di RC hanno dipinto delle tele ispirate alle bellezze della nostra città che verranno poi esposte nelle tantissime attività iscritte a Reggio Impresa e che hanno voluto aderire in massa all’iniziativa.

“Abbiamo pensato di supportare questa iniziativa esponendo queste tele all’interno delle nostre attività per un periodo che va da questa settimana fino alle festività mariane. Un gesto che significa dare un bel segnale dì promozione del territorio e una vetrina meritatissima per la soddisfazione per gli studenti dell’Accademia dì Belle Arti, tanti talenti che dobbiamo fare rimanere nel nostro territorio”, le parole del Presidente, Sasha Sorgonà.